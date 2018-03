Sachertorte versus Butterbrezel

Wenn die Sachertorte gegen die Butterbrezel und der Heurige gegen den Württemberger antritt, und wenn noch zwei gute Beobachter der Szene mit dabei sind, dann kommt ein Kabarett heraus, das beste Unterhaltung bietet. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des katholischen Sankt-Georgs-Vereins in Hofen sind Peter Vetter und Hermann Wanner mit ihrem Programm „Wiener Schmäh trifft Württemberg“ an die Mikrofone getreten. Geschäftsführerin Iris Mayer begrüßte die beiden im voll besetztemn Pfarrgemeindesaal.

„Bitte sehr, bitte gleich, wollen’s einen Kaffää?“ Nein, an diesem Abend darf’s ein bisschen mehr sein. Es geht um, bitteschön, Wichtigeres als Kaffee. Es geht um Lebensphilosophien, Lebensweisheiten und das, was das Leben einfach schön macht. Und dass dabei die schwäbische Seele immer an vorderster Stelle steht, das stellt Wanner, der schwäbische Part des Kabaretts, von Beginn an klar. „Als Gott den Ostälbler erschaffen hat“, so verrät er den knapp 100 Anwesenden, „flüsterte er ihm ins Ohr: No net hudla!“.

Und eben weil es der Schwabe nicht eilig hat, kommt auch die immer geltende Lebensphilosophie so gut zum Tragen: „Hogga ond denka isch besser als standa ond schaffa…“ Das findet im Übrigen auch der „Glufamichl“, den Wanner so köstlich vom Publikum erraten lässt. Dafür hat Peter Vetter, der Piano spielende und komponierende Barde, den Wiener „Verlängerten“ ausgesucht. Was das ist? Gerlinde aus dem Publikum weiß es nicht. „Ein mit Wasser verlängerter Espresso.“ „Des dät i net saufa!“, outet sich Peter Vetter. Dafür hat es ihm die Geschichte vom Bauer Max und seinem Vieh-Acker, oder war es doch der Fiaker?, angetan.

Eine Stunde lang bringen die beiden Hobbykünstler ihr Publikum zum Lachen, zum Nachdenken und zu viel Applaus, bevor Vetter am Ende anstimmt: „Sag zum Abschied leise Servus“. Oder auch „Adele“ – die Schwaben wissen halt immer eine nette Antwort.