Sabrina Mark ist neue Pflegedienstleiterin

Im Kursana Domizil Aalen hat die 37-jährige Sabrina Mark die Aufgabe der Pflegedienstleitung übernommen. Die examinierte Altenpflegerin war seither als Wohnbereichsleiterin tätig. Carmen Wolfsteiner, Direktorin der Senioreneinrichtung, gratulierte ihr und freute sich darüber, dass Mark auf eine mehrjährige Erfahrung als Pflegedienstleiterin sowohl im Pflegeheim als auch in der ambulanten Pflege blicken kann. „In den heutigen angespannten Zeiten am Pflegemarkt ist viel berufliche Erfahrung in dieser Position sehr bedeutsam“, so Wolfsteiner.