Saša Stanišić erhält Deutschen Buchpreis

Saša Stanišić wurde 2017 mit dem Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen für seinen Erzählband „Fallensteller“ ausgezeichnet. Für seinen im März dieses Jahres erschienenen Roman „Herkunft“ hat er nun den Deutschen Buchpreis erhalten, der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben wird.

Am 5. Juni hat der 41-Jährige seinen neuen preisgekrönten Roman „Herkunft“ in Aalen vorgestellt. Wie schon bei seiner Dankesrede und Lesung anlässlich der Auszeichnung mit dem Schubart-Literaturpreis vor zwei Jahren begeisterte er das Aalener Publikum mit seiner sprachgewaltigen Ausdruckskraft.

Stadt Aalen gratuliert ehemaligem Schubartpreisträger

„Die Stadt Aalen, der Gemeinderat und die Bürgerschaft freuen sich mit Saša Stanišić über diese weitere Auszeichnung für sein literarisches Schaffen. Wir sind froh und stolz, ihn in der Reihe unserer Schubartpreisträger zu haben und gratulieren ganz herzlich“, sagte Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler nach Bekanntgabe der Auszeichnung am Montagabend in Frankfurt am Main.

Schubart-Literaturpreis 2019 an Daniel Kehlmann mit „Tyll“

Die Stadt Aalen verleiht schon seit 1956 in zweijährigem Turnus den Schubart-Literaturpreis im Gedenken an den großen Sohn der Stadt, Christian Friedrich Daniel Schubart (*1739 +1791), und dessen freiheitlich aufklärerisches Wirken.

Unter den Preisträgern findet sich unter anderem Katja Pretrowskaja (2015), Peter Schneider (2009), Alice Schwarzer (1997) und Peter Härtling (1974). Mit dem Schubart-Literaturpreis für das Jahr 2019 wurde Daniel Kehlmann ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.