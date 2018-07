Am Freitag, 27. und Samstag, 28. Juli, findet auf dem Aalener Spritzenhausplatz das Südtiroler Weinfest statt. Am Freitag um 18 Uhr beginnt das Fest mit dem traditionellen „Aufwiegen“, bei dem entweder der Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreter mit Südtiroler Wein aufgewogen werden. Die so ermittelte Flaschenmenge wird einem guten Zweck zugeführt. Erst dann beginnt das Fest und spielen die Stadtmusikanten zur Unterhaltung auf.