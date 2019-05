Süddeutsche Malerei: Schloss Fachsenfeld bietet Führung an

„Vom Abbild zur Impression – die Vielfalt der süddeutschen Malerei 1810 bis 1900“ heißt eine Ausstellung auf Schloss Fachsenfeld. Am Donnerstag, 30. Mai, findet um 13.30 Uhr eine Führung durch diese Frühjahrs- und Sommerausstellung satt.

In einer nie dagewesenen Vielfalt und Fülle brachte das 19. Jahrhundert die unterschiedlichsten Kunststile hervor. Dies war im Wesentlichen das Ergebnis einer vielschichtigen Entwicklung in der Folge von Aufklärung und Französischer Revolution. Mit der Entmachtung von Königen, Adel und Klerus wuchs der Anspruch jedes einzelnen auf Bürger- und Menschenrechte, auf Freiheit. Neue Erkenntnisse und Erfindungen in den Naturwissenschaften und der Technik bestimmten die zum Teil rasanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen.

Auch in der Kunst aus Süddeutschland, bestimmt durch den Einfluss der Akademien in Stuttgart, Karlsruhe und München, spiegelt sich diese Zeit mit ihrer gesellschaftlichen Verunsicherung und ihrer Offenheit für Neues. Die gezeigten Arbeiten stammen alle aus privaten Sammlungen und waren in der Öffentlichkeit noch nicht zu sehen.