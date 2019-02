Ryan Newman löscht 41 Jahre alten Vereinsrekord

Eine Woche nach den Aufstiegserfolgen der Schwimmern der Aalener Sportallianz ist ein siebenköpfiges Team unter dem alten Namen, MTV Aalen, bei den Baden-Württembergischen Langstreckenmeisterschaften gestartet. In Stuttgart fanden sowohl die Jahrgangswertungen wie auch die Masterswertungen statt. Matthias Oppold stand zweimal bei den Masters ganz oben. Christian Weber gewann Silber bei den Masters und die Geschwister Shannon und Ryan Newman landeten jeweils auf dem Bronzerang in der Jahrgangswertung. Zudem löschte Ryan den, vor fast 41 Jahren aufgestellten, Vereinsrekord über 1500 Meter Freistil.

Der erfahrene Mastersschwimmer Matthias Oppold freute sich über zwei Titel bei den Baden-Württembergischen Mastersmeisterschaften. Dieses Jahr startete er zum ersten Mal in der AK 25 und schwamm zweimal persönliche Bestzeiten. Die 400 Meter Lagen schwamm er in 5:30,55 Minuten und die 800 Meter Freistilstrecke in 10:30,11 Minuten. Beide Strecken schwamm er jeweils zum ersten Mal auf der Langbahn (50 Meter). Der frühere MTV-Aktivenschwimmer über die langen Strecken Christian Weber gewann Silber in der Altersklasse 50. Nur knapp zwei Sekunden fehlten ihm am Ende auf Gold. Die Uhr blieb bei seiner 800 Meter Freistilstrecke nach 11:26,44 Minuten stehen, dies bedeutete zugleich eine neue Langbahn-Bestzeit.

Newman stürzt König

Im Jahrgang 2002 landete Ryan Newman, über die längste Freistilstrecke bei den Beckenschwimmern, auf dem Bronzerang. Er schwamm die 1500 Meter Freistil in 18:12,68 Minuten. Mit dieser Zeit löschte er den Vereinsrekord von Spitzenschwimmer Andreas König aus. König stellte ihn im Mai 1978 auf und er brauchte damals 18:20,12 Minuten. Seine Zwillingsschwester nahm ebenfalls Bronze mit nach Hause. Sie schlug über 800 Meter Freistil in neuer Bestzeit von 10:41,19 Minuten. Sie war damit eine halbe Minute schneller als bei ihrem letzten Rennen. Die ein Jahr jüngere Vanessa Dambacher beendete ihre 800 Meter Freistilstrecke auf Platz fünf. Allerdings war sie mit 10:24,36 Minuten nicht ganz zufrieden, denn sie hatte zuletzt mit einer Erkältung zu kämpfen. Auch bei Vivien Jocham stand die 800 Meter Freistilstrecke auf dem Programm. Mit Trainingsrückstand wegen einer Erkältung, schwamm sie in 10:39,37 Minuten auf den 13. Platz (Jahrgang 2004). Im gleichen Jahrgang und auch über die 800 Meter-Distanz belegte Ana Perez-Kelke den 16. Rang.