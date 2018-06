Ruthenbeck-Eckpfeiler bricht weg

Fußball-Zweitligist VfR Aalen ist nach seinem einwöchigen Trainingslager in Belek in der Türkei mittlerweile auf die heimische Ostalb zurückgekehrt. Trainer Stefan Ruthenbeck gab seinen Schützlingen den Donnerstag und Freitag frei, bevor es am Samstag wieder an den Ball geht. Drei Einheiten (am Sonntagvormittag ebenfalls) absolviert er mit dem VfR-Kader, ehe am Sonntag (14 Uhr) in Waldhausen erneut ein Testspiel ansteht. Gegner ist die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg. „Das ist eine gute Mannschaft mit vielen talentierten Spielern. Das ist schon gutes Regionalliga-Niveau. Das wird nicht so einfach für uns“, sagt Ruthenbeck.

Und auch die Augsburger, die in der Regionalliga Bayern auf dem dritten Tabellenplatz stehen, waren kürzlich im Trainingslager. An drei Tagen hat Trainer Dieter Märkle seine Kicker in Lenggries (Oberbayern) getriezt. Etwas unkonventionell mussten die Augsburger unter anderem Skilanglauf oder Schneeschuhwandern absolvieren. Vielleicht nützt es dem Viertligisten etwas, kommt doch auch auf der Ostalb allmählich der Schnee auf.

Für den VfR verlief das Trainingslager, gemessen an den nackten Resultaten, wenig erfreulich. Vier Spiele, kein eigenes Tor geschossen bei drei Niederlagen sorgten nicht gerade für Jubelschreie bei Ruthenbeck. Der Kölner war aber vor allem mit der Leistung gegen den SV Gröding (0:3) absolut nicht einverstanden. „Dadurch, dass wir noch drei Einheiten absolvieren, gehen meine Spieler natürlich nicht ausgeruht in die Partie. Wir kommen jetzt aber in die finale Phase, so dass ich schon nahe an das Aufgebot kommen möchte, was auch gegen Erzgebirge Aue (7. Februar, d. Red.) spielen wird“, misst Ruthenbeck diesem Test durchaus eine hohe Bedeutung bei.

Einer seiner Lieblingsschüler wird gegen Augsburg nicht spielen können. Enrico Valentini zog sich einen Sehnenanriss im Adduktorenbereich zu. Selbst für das Aue-Spiel ist er noch nicht sicher. „Für Aue wird es eng“, sagt Ruthenbeck. Wer potenzieller Ersatz für den Deutsch-Italiener sein könnte, dazu wollte sich Ruthenbeck noch nicht äußern. Vielleicht wird er Maximilian Oesterhelweg eine Chance auf der linken Seite geben. Der Testspieler von Eintracht Frankfurt II weilt immer noch beim VfR. Auch wenn die Zeichen auf Vertrag für den 23-Jährigen stehen - unterschrieben ist noch nichts. „Da müssen noch einige Details besprochen werden“, sagt der VfR-Trainer. Auch wenn er möglichst nahe an der ersten Elf aufstellen möchte, „möchte ich noch das eine oder andere probieren.“

Abe im Aufwind

Den bei Fußballprofis häufig ungeliebten Kunstrasenplatz, auf dem die Partie stattfinden wird, sieht Ruthenbeck übrigens völlig unproblematisch. „Das ist einfach für diese Jahreszeit die beste Lösung.“ Den letzten Testspieltreffer markierte Takuma Abe gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart vor dem Trainingslager. Dem Japaner attestiert Ruthenbeck eine enorme Leistungssteigerung im Vergleich zum Sommer. Vielleicht trifft Abe ja auch gegen den FCA II und beendet die Aalener Testspiel-Torflaute.