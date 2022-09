Ruth beschert Essingen erstes Remis

Mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen aus den vergangenen beiden Partien startete der TSV Essingen in Ehingen in die Partie. Am Ende steht ein Punktgewinn.

Essingen begann druckvoll und kam bereits in der zweiten Minute zur ersten Möglichkeit, Weissenbergers Kopfball flog jedoch knapp über das Tor. In der Folge hatten die Essinger optisch etwas mehr vom Spiel, leisteten sich jedoch immer wieder haarsträubende Fehler im Spielaufbau. Gleich den ersten großen Fehler in der 10. Minute nutzten die Gastgeber, eroberten den Ball im Essinger Spielaufbau, schalteten schnell über den Flügel um und Dilger verwandelte in der Mitte mit einem Flugkopfball zum 1:0.

In der 18. Minute der nächste große Fehler der Essinger im Spielaufbau, Michalik sei Dank, blieb es aber nur beim 1:0 für Ehingen. Trotz der Fehler in der Defensive blieben die Essinger im Offensivspiel gefährlich und kamen in der 26. Minute nach Flanke von Lang durch Kilics Volleyabnahme zum Ausgleich. Fünf Minuten später hatte Groiß die Möglichkeit mit dem Hinterkopf nach gutem Zuspiel von Auracher, doch sein Kopfball konnte der Torhüter der Hausherren soeben noch über die Latte lenken. Den Schlusspunkt einer intensiven ersten Halbzeit setzten dann jedoch erneut die Gastgeber.

Erneut schaltete Ehingen nach einer Balleroberung schnell um, Dilger spielte dann Ball flach von außen vor das Tor, wo Sapina keine Mühe hatte, Ehingen erneut in Führung zu bringen. Kurz nach der Pause gelang Ehingen beinahe die Vorentscheidung nach einer Ecke doch Nierichlo kratzte den Ball soeben noch von der Linie. Nur drei Minuten später in der 51. Minute schafften die Essinger dann den zweiten Ausgleich der Partie. Coban spielte einen Freistoß auf Ruth, dieser nahm den Ball gekonnt an und verwandelte sehenswert zum 2:2. In der Folge drückte Essingen auf das dritte Tor, kam jedoch kaum zu ganz klaren Torchancen, die Ehinger blieben ihrerseits stets gefährlich durch Konter. Der eingewechselte Akhabue prüfte in der 62. Minute Michalik mit einem guten Flachschuss, doch der Essinger Schlussmann zeigte abermals eine sehr gute Leistung. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse dann nochmals. Zunächst war es erneut Akhabue der im Strafraum durch war und erneut an Michalik scheiterte, im direkten Gegenzug tauchte Handanagic allein vor dem Torwart auf, spitzelte den Ball vorbei und wurde dann gelegt.

Den Forderungen der Essinger auf Elfmeter zu entscheiden kam der Schiedsrichter jedoch nicht nach. So blieb es beim letztlich verdienten und leistungsgerechten Remis zwischen Ehingen und dem TSV. Die nächste Chance auf drei Punkte hat der TSV Essingen am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Schwäbisch Hall.