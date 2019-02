In Schrezheim hat sich Laura Runggatscher schon einen Namen gemacht und auch international kennt man die 22-jährige Keglerin bereits. Für Italien tritt sie nun beim U 23-Weltpokal im tschechischen Prerov an.

Beim Bundesligisten KC Schrezheim konnte sie in den vergangenen beiden Jahren an Erfahrung gewinnen. Sie konnte sich hier in der Mannschaft profilieren. Nicht umsonst ist sie ein wichtiger Baustein in der ersten Bundesliga-Mannschaft und steht in der Schnittliste im oberen Drittel. Doch beim Weltpokal kommt es nicht auf einen Schnitt an. Hier geht es um die Tagesform. Die Konzentration ist wichtig und natürlich ist es auch von Vorteil, wenn einem die Bahn gut liegt. Gespielt wird im K.o.-System, 120 Wurf im direkten Duell. Es ist wie im Wettkampf, erst zählen die Sätze dann die Gesamtholzzahl.

Kommt es dennoch zu einem Unentschieden, wird ein „Sudden Victory“ gespielt. Also drei Wurf in die Vollen und derjenige mit der höchsten Holzzahl ist eine Runde weiter. Nach drei K.o.-Runden steht man im Finale. Doch bis dahin ist es ein weiter weg, vor allem, wenn man sich das Starterfeld anschaut. Alle Nationen melden ihre besten Spielerinnen. So stehen für Slowenien Anja Forstnaric, Kroatien Mirna Bosak, Ungarn Katalin Toth und Deutschland Christina Klein auf der Anmeldung. Die Duelle stehen noch nicht fest. Die ersten beiden Runden finden bereits am Freitag statt, Halbfinale und Finale am Sonntag. „Ich schaue von Runde zu Runde. Jedes Duell wird spannend und auf das fokussiere ich mich“, so Runggatscher vor der Abreise.