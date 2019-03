Rund 50 Schüler demonstrieren in Aalen

Eigentlich sieht es gar nicht so verzweifelt aus, wenn rund 50 Schüler durch die Aalener Innenstadt springen und dabei skandieren: „Wer nicht hüpft, der ist für Kohle - hey, hey“. Dabei hat ihre Demo schon einen ernsten Hintergrund: Sie wollen für den Kohleausstieg und damit ein besseres Klima einstehen. „Ich bin fertig, meine Stimme ist am Ende“, sagt die Sprecherin der Aalener Bewegung Fridays for Future Aya Krkoutli (im Bild ganz rechts), als die Marschgruppe wieder am Rathaus ankommt. Trotzdem ruft sie nochmal ins Mikro: „Wir beenden die Demo mit einem Countdown - und legen uns dann alle auf den Boden.“ Die Schüler schreien mit - fast sieht es nach Spaß aus. Foto: Eva-Marie Mihai