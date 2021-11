Ein Auto hat am frühen Samstagmorgen in der Knöcklingstraße in Unterkochen gebrannt. Das berichtet die Polizei. Laut Pressemeldung habe ein Zeuge die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Wie das Feuer entstand, sei noch nicht klar, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr jedoch konnte den Brand schnell löschen.