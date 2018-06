Rund 1700 Starts im Hirschbach

Aalen (an) - Endlich ist es wieder soweit und die Großveranstaltung, das Internationale Sparkassen-Schwimmfest der Schwimmabteilung des MTV Aalen geht in die 14. Runde. Am 23. und 24. Juni werden sich wieder jede Menge Schwimmer packende Duelle liefern. Nicht nur die württembergischen Schwimmvereine sind dabei am Start, sondern auch zwei Vereine aus Bayern und sogar aus der Schweiz reist ein Schwimmverein mit seinen Athleten an.

Die Württembergischen Meisterschaften stehen im Schwimmen kurz vor der Tür, das merkt man auch anhand der etwas geringeren Meldezahl erkennt. Trotzdem wird die Veranstaltung mit rund 1700 Starts von insgesamt 326 Teilnehmern eine Großveranstaltung, die der MTV Schwimmabteilung wieder jede Menge Spaß und Arbeit bereitet um diese Veranstaltung der Superlative zu stemmen. Neben dem MTV Aalen, der die größte Mannschaft stellt, treten auch die benachbarten Vereine, wie der SC Delphin Aalen und die TSG Abtsgmünd an. Auch die beiden Vereine SV Schwäbisch Gmünd sowie der SV Heidenheim sind ebenfalls von der Partie.

Die Kreissparkasse Ostalb, die als Titelsponsor des Schwimmfestes vor allem die Nachwuchsarbeit und das damit verbundene ehrenamtliche Engagement fördern möchte, freut sich über die hohe Akzeptanz und das Niveau, das mittlerweile diese Veranstaltung bietet. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler, der im Übrigen Schirmherr des 14. Internationalen Sparkassen-Schwimmfestes ist, begrüßt diese Veranstaltung ausdrücklich. Mit voller Begeisterung dabei ist Dietmar King, Vorsitzender des MTV Aalen sowie der Schwimmabteilung. Das Schwimmfest hat für die Schwimmsport treibenden Vereine in der Region und weit darüber hinaus einen hohen Stellenwert.

Eingeschränkter Badebetrieb

„Nicht zuletzt der attraktive Prämienmodus, bei dem die schnellsten Schwimmer in der jahrgangsoffenen Finallaufwertung über die 100 Meter Strecken attraktive Geldpreise gewinnen können, machen unser Schwimmfest so anziehend“, ergänzt King.

Übrigens auch für Kinder und Jugendliche gibt es in ausgelosten Läufen interessanten Sachprämien zu gewinnen. Aufgrund des Sparkassen-Schwimmfests wird am Samstag und Sonntag nur eingeschränkter Badebetrieb möglich sein. Eröffnet wird das Schwimmsportereignis am Samstag, den 23. Juni um neun Uhr durch den MTV-Vorsitzenden Dietmar King.