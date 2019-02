„Jeder will die Gunst der Stunde nützen und vom Angebot auf dem Markt des Aalener Wohnbaus profitieren.“ So hat Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle einen der neuen Trends der Stadtentwicklung bei einer Veranstaltung der Seniorenunion beschrieben. Dass das Thema auf breites Interesse stößt, zeigte sich am proppenvollen Küferstüble, wo am Ende auch heiß diskutiert wurde.

Der Run auf Eigentumswohnungen werde immer größer, schilderte Steidle die derzeitige Lage. „Auf ein Angebot von sechs Eigentumswohnungen in Aalen stürzten sich 150 Interessenten.“ Wenn es dann allerdings um die konkrete Finanzierung von rund 400 000 Euro pro durchschnittlicher Wohneinheit gehe, blieben nur noch wenige Kaufwillige übrig. Bezahlbarer Wohnraum sei eben nach wie vor knapp in Aalen.

80 Prozent wollen ein Haus

Vom Bestand an Baulücken im Stadtgebiet des Jahres 2008 sei heute nur noch halb so viel vorhanden. 80 Prozent der Interessenten fragen laut Steidle nach einem Einfamilienhaus. Die Erschließung eines neuen Baugebiets dauere seine Zeit und sei finanziell aufwendig. Bei der Schaffung von sozialem Wohnraum fühle sich die Stadt weiterhin an den Anteil von 25 Prozent gebunden, wie er im Gemeinderat beschlossen worden sei.

Steigender Bedarf besteht laut Steidle auch bei den Kindertagesstätten. Nur sechs der insgesamt 49 Einrichtungen gehörten der Stadt. 55 Prozent betreibe die katholische Kirche, den Rest die evangelische Kirche und sonstige Träger. Hier wie auch im Schulbereich gelte: „Wer bezahlt all die Forderungen der SPD?“, gab Steidle zu bedenken.

Rathaus kann noch warten

Auch in der Frage der Sanierung des Rathauses sei auf die knappen finanziellen Mittel zu verweisen. Die Stadt habe sich beim Limesmuseum und beim Berliner Platz vor der Stadthalle engagiert. „Das Rathaus kann gut noch fünf bis zehn Jahre warten“, meinte der Baubürgermeister. Laufende kleinere Sanierungsmaßnahmen würden jedoch gemacht.

Auch bei der dringend notwendigen Lösung des Verkehrsproblems an der Einmündung der Ziegelstraße in den Bereich der Hochbrücke sei an die Realisierung eines Kreisels noch lange nicht zu denken. Man werde jedoch noch in diesem Jahr eine Verbesserung durch eine Neustrukturierung des Ampelbetriebs schaffen. Was den Ausbau der B29a nach Ebnat angehe, so bringe fehlendes Personal beim Regierungspräsidium unumgängliche Verzögerungen mit sich. Vorwürfe träfen also nicht die Stadt, so konterte Steidle.

Johann Hoffer, der als Vorsitzender der CDU-Senioren die vielen ungeduldigen Fragen in geordnete Bahnen lenkte, dankte dem engagierten Referenten. Als nächste Veranstaltung kündigte Hoffer eine „Europäische Weinprobe“ mit der EU-Abgeordneten Inge Grässle am 8. März um 15.30 Uhr im Küferstüble an.