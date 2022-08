Run auf 9-Euro-Ticket ist enorm

Am 1. Juni ist von der Bundesregierung für drei Monate das 9-Euro-Ticket eingeführt worden, mit dem für diesen Betrag pro Monat Bus und Bahn benutzt werden können. Das Instrument zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs läuft diesen Monat aus. Edwin Hügler hat beim Geschäftsführer von OstalbMobil, Paul-Gerhard Maier, nachgefragt und mit ihm über die Erfahrungen mit dem Ticket gesprochen.

Herr Maier, wie viele 9-Euro-Tickets wurden im Ostalbkreis verkauft?

Im Mai (für Juni) wurden 3811 und im Juni 9231 9 Euro-Tickets in den Bussen und Verbundstellen im Ostalbkreis verkauft. Die Juli-Zahlen liegen noch nicht komplett vor. Nicht enthalten sind die Verkäufe an den Fahrausweisautomaten an den Bahnhöfen/Haltepunkten an den Schaltern der Bahnhöfe in Aalen und Schwäbisch Gmünd und vor allem nicht die Verkäufe über das Internet (DB Navigator). Diese liegen dem Verbund nicht vor. Es ist zu erwarten, dass dieses deutlich über den bisher verkauften gut 13 000 Tickets liegen.

Am Anfang waren ja Busse und Bahnen ziemlich überfüllt. Wie ist derzeit die Situation?

Im Busverkehr im OstalbMobil-Gebiet wurden uns keine Probleme gemeldet. Im Schienenverkehr kam es dagegen in den Hauptverkehrszeiten und an Wochenenden zu teils angespannten Situationen. Dies wurde durch die Mitnahme von Gepäck und vor allem durch den Fahrradtransport in den Zügen verstärkt.

Ist Ihrer Meinung nach das 9-Euro-Ticket ein geeignetes Instrument, damit mehr Menschen auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen und sollte es verlängert werden?

Ein günstiges Ticketangebot ist ein Instrument, den ÖPNV zu stärken. Dies darf jedoch nicht alleine gesehen werden. Einer Verlängerung stehe ich kritisch gegenüber, da dafür weitere gigantische Finanzmittel der öffentlichen Hand erforderlich wären. Und gerade im ÖPNV verteuern sich die Kosten für die Erbringung der Leistungen auf der Straße und der Schiene enorm. Stichworte Dieselpreis und auch Lohnkosten.

Was ist Ihrer Meinung nach außer monetären Anreizen noch notwendig, damit mehr Menschen langfristig mit Bus oder Bahn fahren?

Insbesondere in den ländlichen Bereichen unseres Kreises ist das bestehende beziehungsweise nicht überall vorhandene Verkehrsangebot entscheidend für einen Umstieg auf den Nahverkehr. Daher sollten vor einer wie auch immer gearteten Nachfolgeregelung für das „9-Euro-Ticket“ die erforderlichen sehr hohen Mittel für eine Angebotsoffensive eingesetzt werden. Hier im Ostalbkreis laufen ja durch die Vorgaben des Nahverkehrsplans bereits Überlegungen für eine Mobilitätsgarantie von morgens bis spät abends. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass alle Maßnahmen im ÖPNV auch dauerhaft finanzierbar bleiben. Dazu gehört auch eine angemessene Finanzierung durch die Nutzer von Bus und Bahn.