Rumänische Spezialitäten im Kubus

Im Kubus tut sich wieder was: Am 25. Juli eröffnet der rumänische Spezialitätenladen Doina im Erdgeschoss. Jürgen Schenn, der bereits in Augsburg, Senden, Heidenheim, Crailsheim und Heilbronn Geschäfte Doina-Märkte betreibt, freut sich auf den sechsten Standort in Aalen. „Die Situation im Kubus ist perfekt für uns. Wir sind sicher, dass unser Angebot zur Attraktivität des Centers und auch generell der Aalener Innenstadt beiträgt. Ein vergleichbares Konzept gibt es noch nicht.“

Außerdem finden im Rahmen der Aktion „verliebt in Aalen“ noch bis September regelmäßig Events, Aktionen und Sonderverkäufe statt. Vor allem im Juli und August stehen fast jedes Wochenende Verkaufsevents regionaler Manufakturen auf dem Programm, um „den Gedanken hinter #supportyourlocal gezielt umzusetzen“ und die Anbieter zu unterstützen, die wegen wegen wegfallender Messen oder Märkte zu kämpfen haben, so Center-Sprecherin Maike Merz. Von Schmuck über Möbel, Mode und Delikatessen sei alles dabei.

Bereits vergangenes Wochenende hat Sybille Strubl-Schwegler von der Goldschmiede Unicat den Anfang gemacht und bietet auch die kommenden zwei Freitage und Samstage ihre Kollektion an. Neben ihren Schmuckstücken gibt es am 17. und 18. Juli die Lichtobjekte – „Objects of desire“ – von Oliver Krieger zu bestaunen. Am 30. Juli und 1. August ist unter anderem Klox aus Oberkochen im Kubus und vom 13. bis 15. August The Cake Factory aus Aalen.