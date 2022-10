Rüdiger von Fritsch liest aus seinem Buch „Zeitenwende“

Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, ist einer der gefragtesten Russland-Experten der Zeit und gefragter Gast in allen Talkshows zum Thema. In seinem Bestseller „Zeitenwende“ analysiert der Diplomat Putins Krieg gegen die Ukraine und geht auf die Folgen für Europa ein. In einem Extra der Reihe „Wortgewaltig“ stellt Rüdiger von Fritsch am Dienstag, 29. November, sein Buch im Kulturbahnhof vor. Die Lesung mit Diskussion beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Aalen und unter www.reservix.de

Zeitenwende: Wladimir Putin bringt mit dem brutalen und rücksichtslosen Überfall Russlands sämtliche Eckpfeiler zum Einsturz, die den Frieden in Europa seit mehr als einem halben Jahrhundert gesichert haben. War diese Entwicklung vorhersehbar? Was hätte der Westen anders machen sollen? Wie kann der Krieg enden? Wie wird Europa dann aussehen? Kann es eine Zukunft mit Russland geben? Der ehemalige Botschafter geht in seiner Lesung auch auf tagesaktuelle Ereignisse ein und stellt sich den Fragen des Publikums.

Rüdiger von Fritsch, geboren 1953, bereitete die EU-Osterweiterung als Unterhändler in Brüssel vor. Er war Leiter des Planungsstabs des Bundespräsidenten und Vizepräsident des Bundesnachrichtendiensts. Von 2010 bis 2014 war er Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau. Rüdiger von Fritsch lebt in Schwäbisch Gmünd.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15,30 Euro, ermäßigt 9,80 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Mit der Spionkarte gibt es 35 Prozent Rabatt.