RUD und Erlau fusionieren

Anfang Juli wird in der Aalener Firmenlandschaft ein bemerkenswerter Schritt vollzogen werden: Mit dem Unterkochener Familienunternehmen RUD und der ebenfalls für Aalener Industriegeschichte stehenden Erlau AG bündeln zwei der ältesten Traditionsunternehmen der Region ihre Kräfte. „Mit der Integration unter dem Dach von RUD wird somit der Wirtschaftsstandort Aalen in besonderem Maße gestärkt“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Presseerklärung von RUD.

Die bevorstehende Bündelung der beiden Traditionshäuser – man kann es auch Fusion nennen – mit ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz soll demnach insbesondere die gemeinsame Innovationskraft weiter erhöhen und für beide Partner den Zugang zu neuen Märkten ermöglichen. „Durch die angestrebten Synergieeffekte profitieren beispielsweise die beiden Erlau-Produktbereiche Reifenketten und Objekteinrichtungen zukünftig in erheblichem Maße von den weltweit prominent vernetzen RUD Vertriebsstrukturen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachdem schon früh erkannt worden sei, wie gewinnbringend sich die beiden Unternehmen ergänzen können, habe RUD bereits im Jahr 1988 mehrheitlich das Aktienkapital der bereits seit 1828 in Aalen ansässigen Erlau AG übernommen. Schrittweise seien in den Folgejahren zentrale organisatorische und operative Bereiche zusammengeführt und in ihrer Effizienz optimiert worden. „Die Einbettung der Erlau ist somit der letzte Schritt eines konsequenten Zusammenwachsens von Partnern, die schon traditionell zusammen gehören“, heißt es. In den Märkten werde Erlau und sein etabliertes Produktspektrum weiterhin als eigene Produktmarke im Markenverbund von RUD sichtbar bleiben. Der Prozess der Zusammenlegung schließlich werde ganz im Geiste der Werte des Traditionsunternehmens organisiert und komme daher ohne eine Reduzierung der Belegschaft beziehungsweise Standorte infolge der Integration aus.