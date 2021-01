Die Lash + Lift Gruppe, eine Joint Venture Tochterunternehmung von RUD in Unterkochen, hat in Reinfeld bei Lübeck an der A1 ihre neue Zentrale bezogen. Der postmodern konzipierte gläserne Komplex beherbergt Lagerflächen, - und Trainingsseminarräumlichkeiten, Werkstattbereiche für die Anschlagmittel-Montage und den Anschlagmittel-Prüfservice sowie Flächen für wechselnde Produktpräsentationen. 2,4 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. „Eigene lokale technische Kompetenz-Center wie die Lash + Lift Gruppe sind Garant für einen effektiven und effizienten erfolgreichen Anschlagmittelvertrieb mit einem ganzheitlichen Lösungsansatz und damit beste Basis, am zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung voll und ganz zu partizipieren“, sagt RUD-Geschäftsführer Jörg Steffen Rieger.