RUD-Seniorchef seinen 80. Geburtstag

Hansjörg Rieger feiert am Palmsonntag, 5. April, seinen 80. Geburtstag. An der Spitze des weltweit agierenden RUD-Konzerns steht er beratend der operativen Geschäftsführung seiner drei Söhne, Jörg, Johannes und Benjamin Rieger, zur Seite.

Rieger fühlt sich seinem heimischen Standort, an dem er in Unterkochen die Volksschule und in Aalen das Schubart-Gymnasium besucht hat, nachhaltig verbunden.

Er studierte und promovierte an der TU München. Nach Einsätzen bei Kettenfirmen in England und USA, die damals technologisch führend waren, nahm er 1968 seine Tätigkeit im RUD-Familienunternehmen auf. Noch in der Ära seiner Vorgänger-Generation der „Vier Kettenbrüder“ erfolgte 1969 seine Ernennung zum Geschäftsführer.

Eine Vielzahl an technischen Innovationen von anwenderbezogenen Produkten fällt unter seine Ära. Ein Beispiel ist die Erfindung der Schneeketten vom Typ RUDmatic.

Mit großem Mut zu unternehmerischem Risiko gelang es ihm, das Unternehmen in den unterschiedlichsten Märkten weltweit zu etablieren. So gründete er bereits Ende der 70er-Jahre Produktions- und Vertriebseinheiten in USA, Brasilien und Australien, wie sie auch branchenintern ohne Beispiel waren. Mit der Übernahme des langjährigen Wettbewerbers Erlau AG in Aalen konnte die Marktstellung bedeutend ausgebaut werden.

Kennzeichnend für seine hohe unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung war auch seine Bereitschaft, wichtige Ehrenämter zu übernehmen. Beispielhaft dafür war die Präsidentschaft der IHK Ostwürttemberg von 1989 bis 2001.

Darüber hinaus war Rieger Leiter verschiedener Wirtschaftsdelegationen mit den früheren Ministerpräsidenten Späth und Teufel. Auch im Bankenbereich und in wichtigen Funktionen seiner Kettenbranche war er maßgeblich engagiert.

Verdiente Anerkennung fand dieses ehrenamtliche Wirken unter anderem bereits 1995 durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, die Ernennung zum IHK-Ehrenpräsidenten im Jahr 2001 und die Verleihung der „Großen Ehrenplakette der Stadt Aalen“ im Jahr 2011.

Rieger ist begeisterter Bergsteiger und Skifahrer und freut sich noch heute über eine Abfahrt mit seinen Enkeln.