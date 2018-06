Die RTL-II-Kochprofis kommen in die Flugplatzgaststätte Elchingen. Dort wird in den kommenden Tagen alles umgekrempelt. Der Abschlussabend ist am Samstag, 26. September.

Die Köche Frank Oehler, Andreas Schweiger und Ole Plogstedt wollen in der Flugplatzgaststätte nach dem Rechten sehen. Dort gibt es viel zu tun: Pächterin Martina Achneck hatte die Gaststätte im Januar übernommen – seither arbeite sie 16 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Zu viel für die 55-jährige Chefin: Im Sommer saß sie völlig erschöpft vor der Gaststätte und fragte sich, ob tatsächlich alles richtig läuft? Eine ihrer Mitarbeiterinnen ergriff die Initiative und schaltete die Kochprofis ein, die sich „schnell bei uns gemeldet haben“, erzählt Achneck.

Was sie von den Profiköchen erwartet? „Etwas Gutes besser zu machen“, sagt die Pächterin, die fünf feste und zwischen 15 und 20 nebenberufliche Mitarbeiter in der Flugplatzgaststätte beschäftigt. Sie wolle ein familienfreundliches Lokal, das so läuft, wie zu Rudolf Apprichs Zeiten, der bis 1996 die Gaststätte gepachtet hatte. Ideen habe Achneck genügend, doch die blieben im stressigen Alltag oft auf der Strecke.

Wann genau die Sendung ausgestrahlt wird, steht nach Angaben von RTL II noch nicht fest.

Das Gelernte stellt das Team der Flugplatzgaststätte am Samstag, 26. September, ab 18.30 Uhr beim Abschlussabend unter Beweis. Wer die Profiköche live erleben will, kann sich unter 07367 / 7868 einen Tisch reservieren.