RS-Virus: Kliniken sind voll ausgelastet und am Anschlag

Die Kinderstationen und Kinderintensivstationen im Ostalb-Klinikum Aalen und im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind derzeit aufgrund der RS-Virus-Problematik zu mehr als 150 Prozent belegt. Verlegungen in andere Kinderkliniken in Baden-Württemberg sind aus Kapazitätsgründen so gut wie nicht möglich, da diese ebenso am Limit sind, teilen die Kliniken Ostalb in einer Pressemitteilung mit.

In dieser extremen Notsituation müssten die vorhandenen Personalressourcen der Kinderkliniken gebündelt werden, um die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit der kleinsten Patienten (überwiegend unter zwei Jahren) sicherzustellen. Aktuell könnten das Ostalb-Klinikum und das Stauferklinikum kein pädiatrisches Notfallteam ( Kinderarzt und Intensivpflege) für etwaige Ellwanger Notfälle in der Geburtshilfe abstellen.

Deshalb seien ab Donnerstag, 8. Dezember, an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen bis auf weiteres keine Entbindungen möglich. Anstehende Entbindungen, die in Ellwangen geplant waren, würden in Aalen und Mutlangen versorgt.

Wie lange diese notwendige Maßnahme gilt, sei aktuell noch nicht absehbar. Da die Fallzahlen in den Kinderkliniken in den vergangenen Tagen aber eher noch angestiegen sind, sei noch kein schnelles Ende in Sicht.

Die Klinikleitung bittet alle betroffenen Patientinnen und deren Angehörigen um Verständnis für diese Maßnahmen. Ebenso für die längeren Wartezeiten und die aktuellen Situationen auf den Stationen der Kinderkliniken.