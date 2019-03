RRC hat ein großes Highlight vor der Brust

Gleich zwei Jubiläen hat der Rock`n`Roll Club Neuler Schwenningen am vergangenen Wochenende gefeiert: 30 Jahre Vereinsgründung, sowie das 20-jährige Bestehen der Boogie-Woogie Abteilung „Crazy STEPS“.

Dies war Anlass genug, die Mitglieder zu einer Vereinsgala in die Schlierbachhalle Neuler einzuladen. Roter Teppich, Sektempfang und stimmungsvolle Beleuchtung überraschte alle Gäste. Fabian Ilg, Vorsitzender des RRC`s eröffnete den Abend und blickte auf weitere Unternehmungen im Rahmen des Jubiläumsjahres voraus.

Highlight im Mai

Eine Besonderheit wird die Ausrichtung des Top-Events „Großer Preis von Deutschland“ – einem Rock`n`Roll Turnier mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet sein. Dieses wird am 11. Mai zusammen mit einem Breitensportwettbewerb in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd ausgetragen. Gründungsvorstand Patriz Mayle ging auf viele spannende Augenblicke in 30 Jahren RRC Neuler-Schwenningen ein. Er dankte allen Weggefährten, Funktionsträgern und Trainern, der Gemeinde, den Sponsoren, und vor allem den Vereinsmitgliedern. Der Fortschritt des von ihm initiierten Tanzsportvereins soll weiterhin gelingen, indem man „Neues wagt und gemeinsam daran arbeitet“. Vor allem soll die Begeisterung für den Tanz auch in Zukunft viele mitreißen.

Bürgermeisterin Sabine Heidrich sieht den RRC als „wesentlichen Bestandteil in der Neulermer Vereinslandschaft“ und hob hervor, dass „das Angebot für viele Jugendliche wertvoll ist - sie sind gut betreut und es gibt Ziele, die die Jugendlichen zum Erfolg führen“.

Nach kulinarischen Leckerbissen startete das Show-Feuerwerk: Turnier- und Breitensportpaare zeigten ihre Rock`n`Roll-Performance und besonders die Jubiläums-Abteilung „Boogie-Woogie“ zog alle Register ihres Könnens: Nach dem Opening-Kracher zum Lied: „Motorbiene“ füllte der Stroll „The Wanderer“ die Tanzfläche. Der neue Einsteigerkurs präsentierte sich zum Song: „I like it like this“, bevor der Killerboogie, Rock`n`Roll-Akrobatik und anschließend die Elvis-Show zum furiosen Finale begeisterten. Natürlich gab es Gelegenheit selber das Tanzbein zu schwingen und der RRC Neuler-Schwenningen wurde seinem Motto: „Mehr als Tanzen“ wieder einmal gerecht.