Routiniers zu Gast auf der Ostalb

Mit der zweiten Mannschaft des Vereins Georgi Allianz Stuttgart stellt sich eine äußerst erfahrene Truppe in der Aalener Weilandhalle vor. Diese Mannschaft hat noch vor einigen Jahren nahezu komplett erfolgreich in der 2. Bundesliga Volleyball gespielt. Nun ist die Truppe zu Gast beim Volleyball-Regionalligisten SG MADS Ostalb. Beim Gegner der Mannschaft von Trainer Frieder Henne handelt es sich um ein technisch sehr starkes, überaus gut eingespieltes Team, das mit sehr wenigen Eigenfehlern im Spielfeld agiert.

Schon etwas in die Jahre gekommen, fehlen den Stuttgartern einige Prozent an Athletik, was sie meistens mit guter Spielübersicht und überlegten Aktionen kompensieren.

MADS muss Druck aufbauen

Für die MADS-Spieler heißt es von Anfang an in Aufschlag und Angriff ständig hohen Druck auszuüben, um die Gästeannahme und -abwehr unter Zeitdruck zu bringen. Dies gelang den Ostälblern im vergangenen Heimspiel gegen Bad Waldsee mit ihrer bisher besten Saisonleistung vorzüglich. Beim folgenden Auswärtsspiel in Heidelberg II fehlten dann allerdings wichtige Angreifer, was sich in fehlender Aggressivität am Netz bemerkbar machte.

Seitzer ist wieder zurück – Stegmaier ist auch an Bord

Außenangreifer Nico Seitzer ist wieder am Start und wird für sein Team mit seinen knallharten Angriffen einige Punkte beisteuern können. Felix Kraft fehlt weiterhin (Auslandsaufenthalt). Urlauber Tobias Stegmaier hat das Training auch wieder aufgenommen und nähert sich wieder seiner Bestform. Ansonsten sind alle Stammspieler fit , so dass ein Sieg gegen die Stuttgarter Routiniers durchaus möglich ist. In diesem Fall wären die Aalener punktgleich mit ihrem Gegner und hätten sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert.