Routinier Max Funk: „Das ist das Spiel, was wir ebenfalls auf die Platte bringen wollen“

Nach dem erneut kurzfristig abgesagten Spiel des Handball-Herren-Landesligisten SG Hofen/Hüttlingen vom vergangenen Wochenende warten die Jungs des Trainergespanns Adam/Eglauer weiterhin auf ihr erstes Spiel vor heimischen Publikum. Jedoch hält der Spielplan für diesen Samstag um 20.30 Uhr in der Limeshalle, die nächste Möglichkeit bereit. Nach der enttäuschenden Niederlage im bisher einzigen Spiel in Lauterstein, brennen die Spieler um Kapitän May darauf, endlich das Punktekonto auszugleichen. Hier erwartet man mit der Verbandsligareserve der MTG Wangen 2 jedoch einen Gegner, der mit 4:0 Punkten einen starken Start hingelegt hat. „Der Gegner verfügt über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Akteuren. Und sie stellen eine variable, aggressive Abwehr um über die schnellen Tore zum Erfolg zu kommen“, weiß Rückkehrer Dominik Anlauf zu berichten. Besonders die Spieler aus der starken A-Jugend der letzten Jahre machen hier auf sich aufmerksam. „Das ist das Spiel, was wir ebenfalls auf die Platte bringen wollen. Die Abwehr muss im Zusammenspiel mit dem Torwart ebenso gut arbeiten, wie die erste Halbzeit in Lauterstein“, gibt Routinier Max Funk die Marschroute vor. Die Akteure der Spielgemeinschaft sind gewillt, alles in die Waagschale zu werfen, um endlich die ersten Punkte auf die Habenseite zu bekommen. Die Motivation ist trotz aller äußeren Umstände hoch. Alle Beteiligten hoffen, sich am Wochenende nun endlich dem heimischen Publikum präsentieren zu können. Hierzu würde sich die Mannschaft über zahlreiche Zuschauer freuen.

SG2H: Bürgermeister, Sauer, Funk, Jörg, Linsenmaier, Trögele, Hügler, May, Haas, Fürst, Seeh, Anlauf, Kraus, Tzinieris, Eiberger.