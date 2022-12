Round Table spendet für die Wunschengel-Aktion

Zum Auftakt der Weihnachtswunschaktion wunsch.engel@aalen der Stadt Aalen im Rathaus haben der Round Table 195 Aalen und die Old Tablers 195 Aalen 1000 Euro gespendet.

Ziel dieser Weihnachtsaktion ist es, einen Wunsch, verfasst von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Aalen, vom Wunschbaum – aufgestellt im Foyer des Rathauses – zu „pflücken“ und den Wunsch zu erfüllen. Die Wunschzettelschreiber dürfen ihr Präsent am 19. und 20. Dezember im Rathaus entgegennehmen.

Durch die Einnahmen des diesjährigen Entenrennens, das vom Round Table Aalen organisiert wurde, konnten einige Wünsche vom Wunschbaum erfüllt werden.

Die Round Tabler würden sich freuen, wenn sich zahlreiche weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Weihnachtsaktion beteiligen und so einen Weihnachtswunsch erfüllen. Dies ist noch bis einschließlich 9. Dezember möglich. Weitere Informationen dazu gibt es im Rathaus Aalen und im Internet. Auch Interessenten am Round Table 195 Aalen sind jederzeit gerne willkommen, so die Round Tabler. Informationen auf https://rt195.round-table.de