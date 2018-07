Drinking for Charity – unter diesem Motto schenkt der Round Table 195 Aalen auf dem Internationalen Fest in Aalen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, Gin Tonic und anti-alkoholische Getränke aus. Der Stand ist auf dem Parkplatz der Kreissparkasse.

Alle Einnahmen werden an gemeinnützige Projekte gespendet. Bewerben kann sich jeder mit einem sozialen Projekt unter bewerbung@rt195.de. Einklappen Ausklappen