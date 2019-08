Rottweiler beißt Mann in die Wade.

Ein 26-Jähriger ist am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Spitz auf dem Verbindungsweg zwischen Aalen-Heide und Wasseralfingen spazieren gegangen. Dort wurde der Mann von einem entgegenkommenden Rottweiler in die rechte Wade gebissen. Der Hundeführer des Rottweilers zeigte sich uneinsichtig und ging in Richtung Heidestraße weiter.

Von dem verantwortlichen Hundeführer liegt folgende Personenbeschreibung vor. Er ist 55 bis 60 Jahre alt, hatgraue kurze Haare, trägt eine Brille und ist 1,85 Meter groß.