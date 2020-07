Rotes Kreuz sucht Fördermitglieder

Der DRK-Kreisverband Aalen startet ab Montag, 3. August, eine Initiative, um Fördermitglieder zu gewinnen. Ein Team des DRK und der Firma Kober GmbH in Rotkreuz-Kleidung und mit Berechtigungsausweis sowie mit Informationsmaterialien sucht deshalb Gespräch mit den Bürgern. Es geht um die Unterstützung durch Fördermitgliedschaft oder aktive Mitgliedschaft. Bargeld- oder Sachspenden können nicht entgegengenommen werden.

In folgenden Gemeinden wird eine Fördermitgliederwerbung durchgeführt: Abtsgmünd, Neuler, Lauchheim, Hülen, Oberkochen, Unterkochen, Ebnat, Waldhausen, Elchingen, Neresheim, Schweindorf, Stetten, Dorfmerkingen, Ohmenheim, Oberdorf, Kerkingen, Kirchheim, Zipplingen, Wört.

Das Deutsche Rote Kreuz rettet Leben, hilft in Notlagen, bietet Menschen eine Gemeinschaft, steht den Bedürftigen bei und wacht über humanitäre Belange. Im Zeichen der sieben DRK-Grundsätze: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität kümmert sich der DRK-Kreisverband Aalen darum, hier in der Region Leid zu mildern und Not zu lindern.

Ein Teil der Dienste und Leistungen des DRK-Kreisverbandes wird durch die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern erbracht. Diese Engagierten sind bei ihrer Arbeit für das Gemeinwohl auf die Unterstützung durch Spendengelder angewiesen. Blutspendetermine, Sanitätsdienste, Katastrophenschutz oder Sozialarbeit sind nur möglich, wenn die finanziellen Mittel gegeben sind. Ohne die Förderspenden jedoch lässt sich das Angebot des DRK nicht aufrecht erhalten. „Auch wenn unsere vielen Helfer oft keine Honorare erhalten, so funktioniert diese Organisation nur, sofern zusätzlich Gelder für erforderliche Strukturen bereitstehen. Die Fördermitgliederbeiträge der DRK-Mitglieder ermöglichen die Ausrüstung der Dienstbereiche, eine Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer und die Bereitstellung einer vielfältigen Palette von sozialen Diensten und menschlichen Zuwendungen für Mitbürger, die Hilfe brauchen“, fasst Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Aalen, zusammen.

Das ehrenamtliche Engagement der vielen Rotkreuzhelfer zum einen und die Spendenbereitschaft der Rotkreuz-Fördermitglieder zum anderen bilden zusammen das Fundament, auf dem der DRK-Kreisverband Aalen steht. Da sich das Deutsche Rote Kreuz weitgehend selbst finanzieren muss, ist der DRK-Kreisverband Aalen stets auf die finanzielle Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr, sind die Ehrenamtlichen des DRK-Kreisverbandes Aalen im Einsatz. Auch in den vergangenen Monaten, als viele Menschen wegen des Lockdowns im Home-Office oder in Kurzarbeit waren, wurden vielfältige Hilfsangebote des Deutschen Roten Kreuzes durch Ehrenamtliche abgedeckt.

Ungeachtet der Gefahr einer Ansteckung standen die Helferinnen und Helfer bereit. Ab Anfang März bis Anfang Juni waren teilweise bis zu 75 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den verschiedensten Einsatzabschnitten gleichzeitig, rund um die Uhr, tätig. Rund 7000 Einsatzstunden sind in diesem Zeitraum zusammengekommen.