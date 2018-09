Das Deutsche Rote Kreuz bittet am Montag, 17. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Jurahalle in Ebnat um eine Blutspende. Blut spenden können gesunde Menschen zwischen 18 bis 73 Jahren. Erstspender dürfen nicht älter als 64 sein. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden.