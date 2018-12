Rote Rosen und Jubelklänge zum Jubiläum

Eine nahezu volle Salvatorkirche bei dem derzeitigen Überangebot an Konzerten ist schon ein Geschenk. Das machten die Besucher dem Salvatorchor am Sonntag zu seinem 150-jährigen Bestehen. Der Chor schenkte ihnen als Gegenleistung ein festliches Konzert mit erlesener adventlicher und weihnachtlicher Musik.

„Noch ehe es die Gemeinde gab, bestand schon der Chor“, brachte es Pfarrer Wolfgang Sedlmeier in seinem Grußwort auf den Punkt. 150 Jahre katholische Kirchenmusik, das gesungene Wort Gottes, sei ein Grund zu feiern. „Dass Sie den Staffelstab über die vielen Jahrzehnte hinweg aufgenommen und weitergereicht haben, ist ein großes Ereignis“, würdigte der Pfarrer und stimmte mit der ganzen, in der Kirche versammelten Gemeinde die musikalische Gratulation „Zum Geburtstag viel Glück“ an.

Projektorchester begleitet virtuos

Dann aber übernahm Chordirektor Hans Peter Haas die Leitung und ließ seine 60 Sängerinnen und Sänger jubeln: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Breit angelegt und kraftvoll strömte die festliche Kantate von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) durch das Kirchenschiff. Die 30 Streicher des Projektorchesters mit Ulrich Hafner an der Orgel begleiteten ebenso virtuos wie empfindsam. Helle Lichter setzten die Solo-Soprane Christine Mairle-Zirbs und Daniela Debski dem Klanggemälde auf.

Mit „Gaudens gaudebo“, dem Introitus aus dem Proprium des am 8. Dezember gefeierten Marienfestes, huldigte der Salvatorchor dem an diesem Sonntag begangenen Patrozinium der Nachbargemeinde Sankt Maria. Dazu erklang das nach diesem Introitus benannte Werk des tschechischen Komponisten Petr Eben (1929 bis 2007). Er erhielt 1998 in Schwäbisch Gmünd den Europäischen Kirchenmusikpreis. Ein Jahr später führte der Aalener Kammerchor zum 70. Geburtstag erstmals einige seiner geistlichen Werke in der Salvatorkirche auf. Die Frauenschola des Salvatorchors beeindruckte, als sie am Sonntag wunderbar zart die Jungfrau Maria „im Schmuck ihres Geschmeides“ besangen.

Dem Salvator-Organisten Konrad Bader zu verdanken ist die Version für Chor und Orgel von „Machet die Tore weit“, mit der die Motette von Andreas Hammerschmied (1611 bis 1675) so richtig zum Aufleuchten kam. Heikel war die Interpretation von Max Regers „Unsrer Lieben Frauen Traum“, weil dabei die Intonationskünste des Chors durch die folgenden Orgeleinsätzen sofort hörbar werden. Der adventliche Choral „O Heiland reiß die Himmel auf“ von Valentin Rathgeb (1682 bis 1750) und das zauberhaft schöne „O Maria sei gegrüßt“ wurden rein und homogen zum Klingen gebracht. Die Balance zwischen Frauen- und Männerstimmen offenbarte sich ausgewogen. Tenöre und Bässe setzten sich engagiert durch, obwohl sie gegenüber den Heerscharen der Sopran und Altstimmen zahlenmäßig – wie in fast allen Chören der Region – unterrepräsentiert waren.

Als Glanzlicht setzte das weihnachtliche „Oratoire de Noel“ von Camille Saint-Saens (1835 bis 1921). Es erklangen die perlenden Harfengirlanden, professionell produziert von Nina Bahmann. Endlich kamen die renommierten Solisten reichlich zum Einsatz: Die strahlende Sopranistin Daniela Debski mit ihrer auch in extremen Höhen ausdrucksstarken Stimme, Altistin Maria Kalmbach, die mit Wärme und Innigkeit imponierte, Tenor Jakob Nistler, der seine Töne schlank formte und locker-leicht präsentierte, und der kraftvolle Bass Marek Reichert, der seinen Passagen dramatische Gestaltung gab. Die wechselweise Besetzung der Solisten ließ den Charakter der Stimmen deutlich hervortreten.

Haas steuerte seinen Chor energisch durch die Klippen komplizierter Einsätze und animierte die Stimmen bis zum Schluss zu unermüdlicher Musizierfreude. Das Orchester wuchs eher noch an Engagement und bewies bei der stimmungsvollen Hirtenmusik feinfühlige Empfindsamkeit. Das abwechslungsreiche, meist aber sehr filigran strukturierte Werk des französischen Komponisten hinterließ Eindruck und wurde mit langanhaltendem Beifall gefeiert, der schon einsetzte, als die angekündigte Glocke erst kurz zu läuten begonnen hatte. Pfarrer Sedlmeier und Pater Shiju Mathew belohnten die Mitwirkenden mit roten Rosen.