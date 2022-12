„Rote Nasen am Krankenbett“ statt Weihnachtsgeschenke

„Wir möchten teilen“, das ist die Absicht der Mitarbeiter von Sankt Loreto gewesen. Neben den 1200 Euro der Belegschaft aus Schwäbisch Gmünd, Aalen/Ellwangen und Ludwigsburg kamen noch knapp 300 Euro einer Sammelaktion der Schüler aus Aalen und Ellwangen hinzu. Alle Mitarbeiter waren aufgerufen, soziale Projekte zu benennen. So standen schon im Sommer vier Spendenzwecke zur Auswahl. Die Abstimmung ergab, die Summe für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr den Klinikclowns der Aktion „Humor hilft heilen“ zu spenden. Renate Tafferner und Angelika Keßler übergaben mit Schülern die Spenden an Clown Kampino (Ludger Hoffkamp). Zu diesem bestehen seit einigen Jahren im Lehrerkollegium Beziehungen durch die Gestaltung von pädagogischen Tagen und internen Feiern.