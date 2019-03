Rote Laterne wieder bei der HG

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Auswärtsspiel in Schnaitheim haben die Handball-Bezirksliga-Männer der HG Aalen/Wasseralfingen das wichtige Kellerduell beim Heubacher HV mit 24:27 verloren und sind nun wieder im Besitz der roten Laterne.

Die zuvor neunmal sieglosen Gastgeber kamen durch zwei Treffer ihres Linkaußen besser ins Spiel, was die HG aber bis zum 4:3 wieder korrigierte. Pech im Abschluss, aber auch zwei technische Fehler auf Seiten der HG führten dann zum 8:4 für die Gastgeber ehe Jonas Kurz in Unterzahl auf 8:5 verkürzte. Mit einem 16:13 ging es dann in die Kabinen.

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischte dann die HG, die durch Treffer von Stützel, Brender, Kurz und Kraft immer wieder auf einen Treffer an die Gastgeber heranrückten. Heubach nutzte dann eine Überzahl um auf 23:20 wegzuziehen und die folgenden sechs Minuten sollte dann auf beiden Seiten kein Treffer fallen. Nach dem 25:20 fiel wenige Sekunden später gleich noch ein Treffer. Noch waren aber gut sieben Minuten zu spielen, die HG kämpfte und beim 26:24-Treffer durch Florian Kraft schien sogar noch ein Unentschieden in Reichweite. Aber der HHV blieb cool machte im Gegenzug bei offener Manndeckung dann das spielentscheidende 27:24.