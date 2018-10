Rote Laterne bleibt beim TVU

Die Rote Laterne bleibt am Tischtennis-Landesligisten TV Unterkochen hängen. Die sehr starken Leistungen in den Einzelbegegnungen konnten die Schwäche in den Doppeln ausgleichen. So fehlte am Ende in Wangen ein Punkt zu einem gerechten Unentschieden – 7:9.

Wieder schwach starten die TVUler in den Eingangsdoppeln. Das Doppel I des TVU mit Diehl/Blessing blieb einen Schritt ihren Erwartungen zurück und verloren. Maier/Michalak mussten gegen das stärkste Doppel aus Wangen. Die beiden TVUler verloren klar mit 0:3-Sätzen. Doppel III mit Heidler/Single hielten den TVU im Rennen. Sie gewann das Match mit 3:0.

Eine Sternstunde hatte das vordere Paarkreuz. Sascha Diehl gewann die erste Einzelbegegnung mit 3:1-Sätzen. Mit dem gleichen Spiel Ergebnis brachte Raphael Blessing mit seinem Sieg den TVU sogar 3:2 in Führung. Doch der Konter von Wangen ließ nicht lange auf sich warten und kam im mittleren Paarkreuz. Stefan Single fand nicht in das Spiel verlor mit 0:3. Nicht viel besser erging es Julian Michalak. Der TVUler war in den Sätzen immer sehr knapp dran, verlor aber letztlich mit 1:3-Sätzen.

Eine schlagkräftige Antwort

Aus dem hinteren Paarkreuz gab es eine schlagkräftige Antwort. Thomas Heidler gewann klar mit 3:0-Sätzen und glich den Spielstand wieder aus. Jörg Maier war ebenfalls mit 3:1-Sätzen erfolgreich und brachte für den TVU wieder die 5:4-Führung für den TVU. Eine Wiederholung von zwei Siegen im vorderen Paarkreuz gab es nicht. Beide Spiele gingen diesmal an Wangen. Raphael Blessing kämpfte fünf Sätze gegen die Nummer eins Simon Kunert. Aber im fünften Satz hatte der Wangener Spieler deutlich Oberwasser und holte das Match. In der Partie Sascha Diehl gegen Stefan Halder lief es gar nicht für den TVUler und verlor mit 0:3-Sätzen. Nun war es am mittleren Paarkreuz wieder auf zu holen. Es kam nur ein Sieg zustande. Julian Michalak blieb nach starkem Auftakt dennoch mit 1:3-Sätzen auf der Strecke. Nach hartem Kampf konnten Stefan Single sein Match im fünften Satz mit 13:11 für sich entscheiden und der TVU blieb an Wangen dran.

Im hinteren kamen auch nicht die gewünschten zwei Punkte. Jörg Maier musste sich gegen den Routinier Frank Bachstätt geschlagen geben. Thomas Heidler brachte in seinem zweiten Match mit einem ungefährdeten 3:0 wieder ran. Mit dem Schlussdoppel Diehl/Blessing waren die Chancen zum Ausgleich da. Doch das Doppel aus Wangen gehört zu den besten Doppel der Liga. In einem heiß umkämpften Doppel mussten die TVUler die 1:3-Satzniederlage hinnehmen.