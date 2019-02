Rotarier unterstützen die Vesperkirche

Zum zwölften Mal hat der Rotary-Club Aalen-Limes bei der Vesperkirche mitgeholfen. Im Einsatz in der Magdalenenkirche waren zehn erwachsene Club-Mitglieder und drei Kinder. Die derzeitige Präsidentin Sandra Röddiger findet die Vesperkirche einfach eine „klasse Aktion“, die man sehr gerne unterstütze. Die Rotarier, vor über 100 Jahren in den USA gegründet und damit der älteste Serviceclub, wollen „einen Mehrwert in der Gesellschaft schaffen“. Der Club Aalen-Limes hat eigene Projekte, lokale und internationale. Eines der jüngsten lokalen Projekte ist ein Bilderbuch für blinde Kinder, das der Club selbst aufgelegt hat. In ihm können „Fühlbilder“ ertastet werden.