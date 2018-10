Rot oder grün: Auto stößt mit Lkw zusammen

An der Auffahrt Wellandstraße zur B29 hat sich am Montagvormittag ein Unfall ereignet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.Ein 86 Jahre alter Fahrer eines VW Passt fuhr am Montag gegen 10.45 Uhr nach seinen Angaben bei grün von der Wellandstraße in die B29 (Westumfahrung) ein. Dabei stieß er mit einem in Richtung Nördlingen fahrenden 41 Jahre alten Lkw-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Weil der Lkw-Fahrer unter Schock stand, wurde er vorsichtshalber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung, welcher der beiden Unfallbeteiligten tatsächlich grün beziehungsweise rot hatte, erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 um entsprechende Zeugenhinweise.