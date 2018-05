Rot Couture ist bereits nach einem Jahr ein voller Erfolg

„Mode von Menschen für Menschen.“ Unter diesem Slogan hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Aalen am 5. Mai vor einem Jahr in der Beinstraße 10 seinen Laden Rot Couture eröffnet. Damals wussten die Initiatoren nicht, wohin die Reise geht und ob das Projekt Früchte trägt. Mittlerweile können sie jedoch von einer Erfolgsgeschichte sprechen.

Bis zu 30 Ehrenamtliche engagieren sich im Rot Couture an sechs Tagen in der Woche und haben im vergangenen Jahr 2000 Arbeitsstunden geleistet, sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK. Auf ihr Engagement sei es auch zurückzuführen, dass in einem Jahr sage und schreibe 8000 Kleidungsstücke verkauft worden seien. Der Erlös kommt einem Selbsthilfe-Projekt von Frauen in Togo zugute.

Von einem Secondhandshop ist der Kleiderladen Rot Couture im ehemaligen Boger-Haus weit entfernt. Vielmehr erinnert er mit seiner schmucken und hellen Einrichtung an eine kleine Boutique. Und auch das Angebot kann sich sehen lassen. Im Gegensatz zu Kleiderkammern gibt es hier keine x-beliebigen Klamotten, sondern hochwertige Mode für Frauen, Männer und Kinder sowie Accessoires zu günstigen Preisen, sagt Eberhard Schwerdtner, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands. Dafür stehe allein schon der Name Rot Couture, der Haute Couture (gehobene Schneiderei) mit dem gemeinnützigen Initiator DRK verbindet. Entsprungen sei dieser der Kreativität der Ehrenamtskoordinatorin Carola Schiller und Yvonne Wagner vom Fachbereich Jugend, Sozialarbeit und Integration.

Die Kunden kommen aus allen Schichten

Die Idee, einen solchen Laden ins Leben zu rufen, sei aus der Flüchtlingsbewegung geboren worden, blickt Schwerdtner zurück. Bereits im Jahr 2016 hat das DRK mit großem Engagement Kleider- und Schuhspenden für die Flüchtlinge in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle (LEA) gesammelt, sortiert und dorthin gebracht. Warum also nicht in Aalen einen Laden eröffnen, in dem bedürftige Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund zu günstigen Preisen Qualitätsware kaufen können, die Bürger dem DRK nach Ausmisten ihrer Schränke spenden? Maßgeblichen Anteil daran, dass das Projekt ins Leben gerufen wurde, hatten Matthias Wagner und Sabine Nemesch, stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführerin.

Es sind aber nicht nur Bedürftige oder Flüchtlinge, die seither hier einkaufen. Vielmehr kommen die Kunden aus allen Schichten. Regelmäßig im Rot Couture zu Gast ist etwa die in Hüttlingen lebende Evelyn Rahmig. Von dem Angebot sei sie jedes Mal aufs Neue hin und weg und habe bislang bei jedem Besuch ein Schnäppchen gemacht. Meist werde sie bei Blusen und Jacken fündig und zum Verdruss ihres Ehemanns auch bei Taschen. Dadurch dass mittlerweile auch drei Studenten an den Samstagen arbeiten, komme auch verstärkt junges Publikum, sagt Carola Schiller, die sich selbst regelmäßig mit Kleidern aus dem Fundus im Rot Couture eindeckt.

Angesagt sei der Laden vor allem bei Frauen. Männer seien doch etwas eitler und scheuten sich davor, Gebrauchtes zu kaufen, sagt Matthias Wagner. Auch Kinderkleidung komme eher verhalten an. Schwerdtner führt dies unter anderem auf die zahlreichen Basare zurück, die für diese Zielgruppe in der Region angeboten werden.

Begeistert ist der Vorsitzende des Kreisverbands nach wie vor von der Lage im Erdgeschoss des Gebäudes in der Beinstraße, in dem einst der Friseurladen Boger seinen Sitz hatte und interimsweise die Igel-Apotheke untergebracht war, die dem DRK auch die Einrichtung kostenlos überlassen habe. Der Standort mitten in der Innenstadt sei top. Ideal sei auch, dass die Spenden von der Rückseite des Gebäude angeliefert werden könnten und es neben einem großen Lagerraum einen Keller gebe. Hier werde etwa Wintermode deponiert, die jetzt im Frühjahr als Spende eingeht und erst zum Start der kalten Jahreszeit im Laden verkauft wird, sagt Schiller.

Von Kleiderspenden werde Rot Couture täglich überhäuft. Auch gut betuchte Frauen, die sich an ihrem Blazer satt gesehen haben, oder Rechtsanwälte, die aus ihren Anzügen herausgewachsen sind, würden hier ihre Kleider abgeben. Zum Teil werden auch Artikel wie Kinderhosen oder Krawatten vorbeigebracht, die noch original verpackt sind, sagt Schiller.

Was nicht verkauft wird, geht an Flüchtlingsunterkünfte

Ob die Ware verkauft wird, entscheiden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Jeweils zwei sind täglich im Laden präsent. Während eine Ehrenamtliche im Geschäft bedient, sortiert die andere die Waren und zeichnet sie aus. Unterstützt werden diese von einer jungen Frau, die derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Verkauft wird nur einwandfreie und saubere Kleidung, sagt Eva Weiss, die zwei Tage die Woche hier ehrenamtlich arbeitet. Die Arbeit hier mache ihr viel Spaß und die Resonanz der Kunden sei durchweg positiv. Kleidungsstücke, die im Rot Couture nicht verkauft werden, werden gesammelt und dann kostenlos an die Flüchtlingsunterkünfte verteilt, ergänzt Sigrid Ritter.

Ohne die Ehrenamtlichen, die sich engagieren, wäre das Projekt nicht möglich, lobt Schwerdtner deren Arbeit. Eingebunden sind auch Menschen mit Migrationshintergrund. Unter anderem kommt eine Frau aus Syrien regelmäßig am Dienstag und Donnerstag vorbei und hilft tatkräftig mit, sagt Schiller.

Das Schöne an der Arbeit im Rot Couture sei der Kontakt und das Gespräch mit vielen unterschiedlichen Menschen, die hierher kommen, sagt Monika Lutz. Und es gebe jede Menge Erlebnisse, die berühren, ergänzt Elisabeth Kelm und erinnert sich an einen älteren Mann, der im Winter in den Laden gekommen sei, um für einen jungen Mann, der frierend am Bahnhof saß, einen Pullover und eine Jacke zu kaufen. Damit habe er nicht nur dem Obdachlosen geholfen, sondern mit seinem Einkauf im Rot Couture auch das Selbsthilfe-Projekt von Frauen in Togo unterstützt. Einen vierstelligen Betrag wird das DRK noch in diesem Jahr den Mütter-Clubs in der ehemaligen deutschen Kolonie in Westafrika zukommen lassen, freut sich Wagner.

DRK leistet Hilfe zur Selbsthilfe

Seit vielen Jahren unterstützt der DRK-Kreisverband Aalen Frauen in Togo, die sich zu Mütterclubs zusammengeschlossen haben. Durch die Projekte des DRK wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Im Herbst 2015 konnte etwa eine Hühnerfarm in Afikoukondji in Betrieb genommen werden, die von Frauen geführt wird. Mit eigenen Mitteln haben sie das Gebäude für die Hühnerhaltung errichtet. Mit den DRK-Projektgeldern konnten sie in Hygiene, Buchhaltung und anderen Dingen geschult werden, um eine erfolgreiche und nachhaltige Betriebsführung zu garantieren. Durch den Verkauf der Eier können die Frauen für sich und ihre Kinder ein eigenes Einkommen erwirtschaften. Wer das Projekt in Togo unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE 13 6145 0050 0110 0202 55, Verwendungszweck: Rot Couture.