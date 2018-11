Rosenberg wittert seine Chance zum Thronwechsel

Kein regulärer Spieltag, stattdessen aber drei Nachholspiele und fünf vorgezogene Partien stehen am vorletzten Fußballwochenende des Jahres in der Fußball-Kreisliga B auf dem Programm. Insbesondere für das Aufstiegsrennen sind diese Begegnungen von hoher Bedeutung. Der SC Unterschneidheim hat es in der B IV zuletzt vorgemacht, Rosenberg will diesem Beispiel folgen und die Tabellenführung erobern.

Kreisliga B III: Etwas überraschend ist die SGM Fachsenfeld/Dewangen (1./29 Punkte) in der Vorwoche über den zehntplatzierten SV Dalkingen gestolpert und kassierte beim 0:1 die erste Saisonniederlage. Mit den Sportfreunden aus Rosenberg (2./28) und Eggenrot (3./26) lauern zwei schlagkräftige Konkurrenten, wobei Letztgenannter diesen Samstag nichts ins Geschehen eingreifen kann. Rosenberg ist dem längst nicht mehr unantastbaren Klassenprimus SGM ganz dicht auf die Pelle gerückt und will im anstehenden Nachholspiel auf fremdem Platz nun seinen siebten Sieg in Serie feiern. Etwas dagegen einzuwenden hat Gastgeber SV Jagstzell (4./23), der selbst dringend punkten muss, um seine Aufstiegschance am Leben zu erhalten. Fachsenfeld/Dewangen hingegen wird sich bemühen, im Heimspiel gegen die DJK SV Aalen (11./10) einen weiteren unerwarteten Patzer zu vermeiden. Richtungsweisend für beide Seiten ist derweil das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn Union Wasseralfingen II (7./20) und TV Neuler II (8./17), denn nur der Sieger hält den Kontakt zu den Spitzenplätzen aufrecht.

Kreisliga B IV: Mannschaft der Stunde ist derzeit der SV DJK Nordhausen-Zipplingen (3./28). Durch den 2:1-Erfolg gegen die SG Riesbürg (2./31) hat der A-Liga-Absteiger den bisherigen Spitzenreiter gestürzt. Der SC Unterschneidheim (1./32) hat nach fünf Spieltagen Abstinenz wieder die Führungsposition übernommen. Um diese zu verteidigen, muss der SCU nun beim formstarken Kösinger SC (4./28) bestehen, der in den vergangenen Wochen 16 von 18 möglichen Punkten holte. Nordhausen hat gegen Mitabsteiger FC Röhlingen (9./16) seinen fünften Sieg in Folge im Blick, um zumindest vorläufig den zweiten Rang einzunehmen. Unter Zugzwang nach drei sieglosen Partien steht der RV SpVgg Ohmenheim (6./23), der den SV Lippach (11./12) zu Gast hat. Eine vermeintlich einfache Aufgabe erwartet den SV Elchingen (8./17) bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4), zeitgleich stehen sich der SV Lauchheim II (13./6) und der SV Waldhausen II (12./10) im Kellerduell gegenüber. Alle zehn Teams, die am Samstag im Einsatz sind, verabschieden sich damit bereits eine Woche früher als geplant in die Winterpause. Die verbleibenden beiden Partien des ersten Rückrundenspieltages folgen am ersten Dezemberwochenende.