Rosenberg und Schrezheim klettern

Fachsenfeld/Dewangen hat in der Kreisliga B seinen ersten Platz gefestigt. Neuer Verfolger Nummer eins ist nun die SG Schrezheim nach einem Derbysieg über Ellwangen II.

Kreisliga B III: SG Union Wasseralfingen II - SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Schnee (41.), 1:1 Faul (65.). Im vorgezogenen Spitzenspiel gab es am Freitagabend keinen Sieger.

Neuer II - Eggenrot 0:0. Keine weiteren Angaben.

Ellwangen II - Schrezheim 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Kucher (49.), 0:2 und 1:3 T. Schiele (FE, 55., 66.), 1:2 Schubert (62.), 1:4 Blank (67.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot Recke (70., Ellwangen II). War die erste Halbzeit noch ausgeglichen, agierte Schrezheim in Hälfte zwei cleverer und nutzte seine Chancen konsequent zum Sieg.

Hüttlingen II - Rosenberg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 und 0:2 Rathgeb (80.). In der Anfangsphase hatten die Gastgeber mehrere hochkarätige Torchancen, die sie jedoch nicht nutzten. Im weiteren Spielverlauf kamen die Gäste aus Rosenberg stärker auf und gewannen mit 2:0.

Wört II - SSV Aalen II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 J. Deeg (65.), 2:0 T. Schirrle (75.). Die Heimelf war über weite Strecken das bessere Team. Chancen waren aber auf beiden Seiten vorhanden. Mitte der zweiten Halbzeit ging Wört II nach einem schönen Zuspiel in die Tiefe in Führung. Im Anschluss hatten auch die Gäste ihre Großchance, ließen diese aber aus und mit einem weiteren Treffer der Heimelf war das Spiel entschieden.

Dalkingen - Jagstzell 1:1 (0:0). Tore. 1: J. Fuchs (55.), 1:1 T. Ziegler (67.). Wenig klare Torchancen, die Partie hatte letztlich keinen Sieger verdient und so blieb es beim Remis. Reserven: 1:4.

Rindelbach/N. - DJK SV Aalen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Yilmaz (FE, 40.), 1:1 R. Schips (42.), 2:1 und 4:1 L- Steidle (57., 80.), 3:1 Jaiteh (68.). Eigentlich war die SGM aus Rindelbach/Neunheim über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Dennoch ging Aalen zunächst in Führung. Spätestens nach dem dem 2:1 für die Heimelf war die Partie allerdings fest in der Hand der SGM.

Kreisliga B IV: Unterkochen II - SGM Kirchh./Trochtlf. II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Zeller (40.), 1:1 Faas (62.), 2:1 Kaiser (FE, 72.), 3:1 Bastillo (88.). Schon in der ersten Hälfte war der Gast besser und führte verdient. Nach einer kurzen Schwächephase musste Unterkochen II den Ausgleich hinnehmen. Danach drehte der FV wieder auf und gewann verdient.

Lauchheim II - Röhlingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 und 2:1 Faye (35., 78.), 1:1 Rieger (65.). In der ersten Halbzeit zeigte die zweite Mannschaft aus Lauchheim ein gutes Spiel und ging auch verdient mit einer Führung in die Pause. Nach dem Wechsel wurde Röhlingen besser und konnte ausgleichen. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Spieltag konnte Faye die drei Punkte für den SV Lauchheim sichern.

Waldhausen II - Lippach 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Lork (4.), 2:0 Becker (29.), 2:1 Geiger (45.), 2:2 Bandel (80.). In einem ruhigen nicht sehr ansehnlichen Spiel ging Waldhausen nach in Führung. In ein kleine Drangphase der Gäste verwandelte Becker einen direkten Freistoß zum 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Geiger sein Team mit dem Anschlusstreffer im Rennen halten. Auch die Zweite Halbzeit bot den Zuschauern wenig ansehnliches. Durch einen Abwehrfehler kamen die Gäste zehn Minuten vor Schluss zum verdienten Ausgleich.

SG Riesbürg - Ohmenheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Nowakowski (18.), 2:0 Prekadini (90. +4). Der Gästekeeper hielt mit einigen starken Paraden seine Mannschaft bis zum Schluss im Spiel. Aufgrund der Spielanteile und der Anzahl der Chancen war es ein insgesamt hart erkämpfter, jedoch verdienter Sieg des Tabellenführers. Reserven: 6:0.

SGM Rött./Oberd./Aufhausen - Elchingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Bergmann (3.), 2:0 Illig (51.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte SGM (85.). Keine weiteren Angaben.

Zöbingen - Unterschneidheim 3:1 (1:0). Tore: 1:0 und 2:1 Konetzky (43., 75.), 1:1 Egetemeyer (60.), 3:1 D. Thorwart (80.). Ein typisches Derby mit vielen Zweikämpfen, Rasse und Tempo. Am Ende konnte der FSV als verdienter Sieger aus dem Derby hervorgehen. Reserven: 1:1.

Kösingen - Nordh.-Zipplingen 5:4 (3:1). Tore: keine Angabe.

Kreisliga B V: Härtsfeld - Bolheim 4:0 (2:0). Tore: keine Angabe.

Auernh./Neresheim - Giengen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Staudenmaier (4.), 1:1, 2:1 beide Kuttler (45.), 3:1 Reichenbach (80.), 4:1 Zembrod (89., FE).