Die zweite Herrenmannschaft der Sportfreunde Rosenberg hat sich in einem spannenden Saisonfinale die Meisterschaft in der Tischtennis-Kreisliga D gesichert. Die Mannschaft musste in der Saison nur zwei Niederlagen verkraften. Die Meistermannschaft vordere Reihe von links: Gabriel Schulz und Jakob Backers. Hintere Reihe von links: Meinolf Roeren, Felix Paul, Uwe Schmid, Wolfgang Mack und Norbert Bertram (es fehlen Rüdiger Förstner und Sven Abele).