Romig: „Hier geht es um das große Ganze“

Am vergangenen Montag haben die HAKRO Merlins Crailsheim bekannt gegeben, dass Jan Špan und Quincy Ford dem Klub nicht mehr zur Verfügung stehen. Seitdem hat sich die Lage zumindest bei Forward Ford geändert. Über die aktuelle Lage und die sich täglich ändernde Situation spricht Geschäftsführer Martin Romig im Interview.

Wir befinden uns in einer „verrückten“ Zeit. Wie geht es Ihnen im Moment?

Ich hatte in meinen 34 Jahren Merlins schon einfachere Zeiten, jedoch versuchen wir die Dinge so anzunehmen wie sie kommen. Das stellt sich aber nicht immer so einfach dar, da jeder Tag etwas Neues mit sich bringt. Insbesondere fehlen mir die emotionalen Momente in der Arena, die jubelnden oder auch frustrierten Zuschauerreaktionen, die spielenden Kinder und Jugendlichen in der Halle, die mit vollem Stolz über ihre Vorbilder wie z.B. Herrera sprechen. Im Endeffekt sind es viele kleine Dinge die im Gesamtbild fehlen, wir wollen dennoch das bestmögliche aus dieser Zeit machen.

In den vergangenen Wochen haben sowohl die Fans als auch Sponsoren enorme Solidarität gezeigt und sich zum Verein bekannt. Wie stolz macht Sie das?

Unfassbar stolz. Ich kenne so viele die schon seit über 20 Jahren dabei sind und uns von der Bezirksliga bis in die Bundesliga begleitet haben. Das erzeugt Gänsehaut und dieses Gemeinschaftsgefühl was wir unbedingt brauchen um als kleiner Standort überleben zu können. Diesen Merlins-Gen gibt es und macht uns so unfassbar stark!

Gefühlt ändern sich die Umstände täglich. Wie schwer fällt da die Planungssicherheit und was heißt das für den gesamten Verein?

Wir bekommen täglich neue Informationen von verschiedenen Stellen, die unsere Planungen selbstverständlich tangieren. Wichtig wird es sein, die Corona-Phase mit allen Fans und Sponsoren gemeinsam zu überbrücken. Wenn wir das schaffen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir als Verein gestärkt aus dieser Situation herauskommen werden.

Crailsheim zählt zu den zehn Vereinen, die sich für eine Fortführung der Saison entschieden haben. Was waren die hauptsächlichen Beweggründe für diese Entscheidung?

Hier geht es nicht um eine Entscheidung von Crailsheim oder Gießen. Hier geht es um das große Ganze. Den Basketball und das Überleben der BBL. In allen AG-Tagungen der easyCredit BBL war das von allen Vereinen das übergeordnete Ziel. Wir müssen gemeinsam schauen, mögliche Regressansprüche der BBL und der Vereine zu minimieren und gleichzeitig nicht für eine längere Zeit vom Sportradar zu verschwinden. Wir haben mit allen Spielern eine Vertragsbindung bis mindestens 30. Juni 2020. Daher haben wir uns als Standort dazu entschlossen, an einem Turnier teilzunehmen.