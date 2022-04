Rombachschule hilft der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Kinder in der Rombachschule beschäftigt. Von einem Erstklässler kam der Anstoß, dass man doch als Schule „da auch was machen könnte“. Schnell fand sich dann die Idee, Spenden zu sammeln, worauf in allen Klassen fleißig Friedenstauben gebastelt und Friedenslichter gestaltet wurden. An zwei aufeinanderfolgenden Freitagen besuchten die Viertklässler dann den Unterrombacher Wochenmarkt. Gegen eine Spende verteilten sie die Friedenstauben und -lichter an die Marktbesucher. Der gesamte Erlös in Höhe von 1700 Euro wurde an das Spendenkonto der ARD-Nothilfe Ukraine überwiesen.