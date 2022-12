Rombachschule freut sich über 1000 Euro

Eine Spende von der VR-Bank Ostalb in Höhe von 1000 Euro hat es für die Kinder der Klassen eins bis vier der Rombachschule in Unterrombach gegeben. Die Spende wurde für einen gemeinsamen Theaterbesuch im Kulturbahnhof Aalen verwendet und soll den Zusammenhalt der Kinder stärken. „Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank fördern wir unsere Region aus unserem Gewinnsparspendentopf“, so VR-Berater Jan Henkel „und freuen uns, die Grundschüler bei einem tollen Erlebnis unterstützen zu können.“