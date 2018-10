Romantisches Dinner mit Katastrophen

Am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr liest in der Buchhandlung Osiander (Radgasse 1 bis 3) Elisabeth Kabatek aus ihrem Buch „Schätzle, allein zu Haus“. Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt acht Euro (Vorverkauf: Telefon 07361 / 526580).

Elisabeth Kabatek schickt ihre schwäbische Heldin in den fünften Fall: Beim romantischen „Dinner for two“ muss es doch einfach passieren – schließlich hat Pipeline Praetorius alles haarklein geplant. Dummerweise hat sie vergessen, dass sie Katastrophen vollautomatisch anzieht. Weshalb Leon ihr dann auch, statt endlich einen Ring zu zücken, voller Begeisterung von seiner Beförderung erzählt. Und von der neuen Kollegin, mit der er all die zusätzlichen Überstunden dann wohl ableisten wird: jung, hübsch – und leider auch noch wirklich nett … Jetzt kann nur noch Tante Dorles unübertroffener Käsekuchen helfen.

Elisabeth Kabatek lebt in Stuttgart. Nach dem fulminanten Erfolg von Laugenweckle zum Frühstück hat sie sich mit weiteren Romanen einen festen Platz in den Herzen der Leserschaft erobert. Ihre Lesungen sind Kult und so sprühend und witzig wie ihre Bücher.