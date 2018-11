Romantisches Benefizkonzert

Aalen (an) - Hans Roman Kitterer (Piano), Sandra Röddiger und Ralf Kurek (Sprecher) gestalten am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Villa Stützel, Ulmer Straße 116, ein Benefizkonzert mit Musik aus der Romantik.

Die vielfach verklärte deutsche Romantik war oftmals eben nicht nur „romantisch“ und friedlich biedermeierlich, sondern auch voller Gegensätze und Brüche. Vor einem Hintergrund des politischen Umbruchs stehen sehr individuelle Künstlerpersönlichkeiten: die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn, das Ehepaar Clara und Robert Schumann und Johannes Brahms, der kantige Einzelgänger aus dem Norden.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten für den Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg, dessen Vorsitzende Petra Pachner anwesend sein wird, wird gebeten.