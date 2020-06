Romantischer Gesang im Wintergarten

Am Sonntag 21. Juni, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) wird das Kulturprogramm in der Villa Stützel in der Ulmer Straße in Aalen unter Einhaltung aller Corona-Regeln fortgesetzt. Robert Crowe (Sopran) und Joachim Enders (Klavier) stellen bei einer CD-Release-Party ihr Werk „Velluti – The Art of the Romantic Castrato“ vor.

Mit dem Titel „Velluti – The Art of the Romantic Castrato“ werden am Sonntag, 21. Juni, um 19 Uhr verzierte Lieder und Arien des letzten Opernkastrats auf die Bühne im Wintergarten der Aalener Villa Stützel gebracht. Giovanni Battista Velluti war ein großer Kastrat, der einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Seine Karriere erstreckte sich bis in die 1830er-Jahre – er war damit der letzte Kastrat auf der Opernbühne. Berühmt für seine dekorative Behandlung des von ihm gesungenen Repertoires, veröffentlichte er mit seinen „Grazien“ fast zwei Dutzend einzelne Lieder und Arien.

Robert Crowe (Sopran), Künstlerischer Leiter der Villa Stützel, und Joachim Enders (Klavier) werden über ihre Aufnahme mehrerer Werke von Velluti sprechen, die im Oktober 2019 in Darmstadt entstanden sind. Dabei werden die Künstler mehrere Live-Interpretationen präsentieren, darunter einige Solo-Repertoires für Klavier. Dieses Aufnahmeprojekt wurde bereits mit dem renommierten „Noah-Greenberg-Award“ für einen herausragenden Beitrag in historischen Aufführungspraktiken von der American Musicological Society ausgezeichnet.

Die Veranstalter bitten darum anzugeben, mit wie vielen Personen die Gäste aus Haushaltszusammenkünften zum Konzert kommen. So könne der Bestuhlungsplan entsprechend angepasst werden. Es gelten die aktuellen Anordnungen bezüglich Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Bei Fragen kann der Veranstalter jederzeit kontaktiert werden.