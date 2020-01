Romantische Opern und Wiener Operettenseligkeit

Es gibt diese Veranstaltungen im Lauf des Jahres, bei denen es sich empfiehlt rechtzeitig vor Ort zu sein, wenn man – das sagt die Erfahrung – noch einen passablen Sitzplatz ergattern will. Das Neujahrskonzert des Aalener Sinfonie Orchesters gehört zu diesen Terminen. In der proppenvollen Stadthalle mussten am Sonntagvormittag auch in diesem Jahr wieder etliche Besucher mit Stehplätzen vorlieb nehmen.

Zum ersten Mal stand am Neujahrskonzert die junge Dirigentin Lea Ray aus Reutlingen am Pult und zum ersten Mal war auch der Aalener Konzertchor im Neujahrskonzert mit von der Partie. Chor und Orchester boten auf der Bühne mit insgesamt über 100 Mitwirkenden ein imposantes Bild. Dazu passte auch das musikalische Programm. Schließlich sind bei den beiden romantischen Opern „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber und „Nabucco“ von Guiseppe Verdi opulente Klänge sowohl vom Orchester, als auch vom Chor gefragt. Anforderungen, die sowohl der Konzertchor – Katja Trenkler hat die Einstudierung übernommen – als auch vom Orchester auf bemerkenswerte Art und Weise erfüllt wurden.

Solisten ragen hervor

Aus beiden Opern hörte man jeweils die Ouvertüren und danach ausgewählte Arien, für die das Sinfonieorchester die Solisten Julia Hinger, Sopran, sowie Johannes Leander Maas und Daniel Fix, beide Tenor engagiert hatte. Alle drei sind etwa im gleichen Alter wie die Dirigentin, die Jugend prägte also große Teile des Neujahrskonzerts. Aus dem Solistentrio ragte Johannes Leander Maas in der Arie „Nein, länger trag ich nicht die Qualen“ deutlich hervor. Mit seiner zunächst lyrisch angelegten, dann jedoch emotionalen und dramatischen Stimme, mit markanten Forcierungen und dynamischen Kontrasten interpretierte er die Arie des Max aus dem Freischütz. Aber auch Julia Hinger und Daniel Fix konnten mit jugendlich schlanken, aber auch klaren und tragfähigen Stimmen wie etwa in dem Ohrwurm „Ich bin die Christel von der Post“ oder in der Einleitung „Haben sie gehört?“ – beides aus der Operette „ Der Vogelhändler“ von Carl Zeller – überzeugen.

Chor und Orchester ließen sich durch die höchst unterschiedlichen Anforderungen von Oper und Operette nicht irritieren. In Guiseppe Verdis „Gefangenenchor“ wurde klangvoll und mit italienischer Leidenschaft gesungen und im „Vogelhändler“ bezauberten Chor und Orchester mit Wiener Charme und leichtfüßiger Operettenseligkeit. Das Orchester interpretierte die opulenten, romantischen Motive der Opern mit sattem Wohlklang in den Hörnern und im tiefen Blech und mit souverän gemeisterten Solostellen der Holzbläser auf dem weichen Klangteppich der Streicher. Lea Ray nahm sich für die gefühlvollen Passagen ausreichend Zeit und spornte das Orchester in den temperamentvollen Takten immer wieder entsprechend an. Begeisterter Beifall.