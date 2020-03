Roman Spilek bringt Birte Meinhold mit

In der neuen Veranstaltungsreihe „Roman Spilek meets...“ steht am kommenden Samstag, 14. März, um 20.30 Uhr in der Bar Noir in der Aalener Fußgängerzone das nächste Konzert an. Der aus Aalen stammende Gitarrist Roman Spielk hat diesmal die Sängerin Birte Meinhold mit an Bord.

Zum zweiten Konzert der Reihe „Roman Spilek meets...“ , die alle drei Monate im Noir Live-Musik stattfinden lässt, lädt sich der Gitarrist die Stuttgarter Singer-Songwriterin Birte Meinhold ein. Seit 2018 ist Spilek Gitarrist in Birte Meinholds Band. Für das Konzert im Noir werden die beiden ihre Songs im Duo präsentieren. Deutsch-Pop in Szene gesetzt von einer unverwechselbaren fesselnden Stimme.

Birte Meinhold stand schon mit namhaften Künstlern wie Philipp Poisel, Andreas Gabalier, Alexander Knappe und Philipp Volksmund auf einer Bühne. Derzeit arbeitet sie mit ihrem Produzenten an ihrem Debüt-Album, das noch 2020 erscheinen soll.