Rollstuhlbasketball: Landesligist Ellwangen mit Heimspieltag

Der TSV Ellwangen hat am Sonntag Heimspieltag in der Rollstuhl-Basketball-Landesliga. In der Ellwanger Buchenberghalle sind drei Mannschaften zu Gast.

Im ersten Spiel um 10 Uhr müssen die TSV-Rollers gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer, SKV Ravensburg, antreten. Beim letzten Aufeinandertreffen im November 2017 holten die Ellwanger zum Schluss einen Rückstand auf, mussten sich aber dennoch knapp 41:42 geschlagen geben. Auch am Sonntag sind die Ellwanger nicht chancenlos.

Doch es dürfte schwer werden, gegen Ravensburg zu punkten. Um 12 Uhr spielt Ravensburg gegen die SG Ludwigsburg-Heilbronn. Danach, um 14 Uhr, müssen die TSVler gegen den Tabellendritten, PSC Pforzheim II, ran. Hier hat sich Ellwangen viel vorgenommen und will unbedingt einen Sieg. Wenn der TSV komplett antritt, dürfte ein Sieg sicher sein.

TSV Ellwangen: Burgaz, Burgaz, Reining, Rettenmaier, Fürst, Walter, Rieger, Bader.