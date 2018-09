Rollerfahrer stürzt und verletzt sich.

Ein Rollerfahrer und ein Autofahrer wollten am Samstag gegen 11.15 Uhr in Dewangen in der Leintalstraße einen Traktor überholen. Zunächst scherte der 47-jährige Rollerfahrer aus, um das Auto und den Traktor zu überholen. Als der Roller auf Höhe des Autos war, scherte auch der Autofahrer nach links aus. Der 47-Jährige wich nach links aus, konnte eine Kollision mit dem Auto noch verhindern, verriss jedoch den Lenker und stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.