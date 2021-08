Ein 72-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Samstagmittag leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Straße/Bahnhofstraße ein, wobei er die Vorfahrt des bereits im Kreisel fahrenden Zweiradfahrers missachtete. Der 72-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise auf diesen bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.